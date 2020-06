Business news: Iran, due sezioni della linea ferroviaria Zahedan-Chabahar completate entro marzo 2021

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Due sezioni della linea ferroviaria tra le località iraniane di Zahedan e Chabahar verranno completate entro marzo 2021. Lo ha dichiarato Mohammad-Baqer Nobakht, presidente dell'Organizzazione iraniana per il bilancio e la pianificazione (Bpo) durante una visita alla provincia iraniana sud-orientale del Sistan-Baluchestan, come riferito dall'agenzia stampa "Mehr". Secondo Nobakht, le tratte tra Zahedan-Khash e Iranshahr-Chabahar saranno operative entro marzo 2021, quella intermedia tra Khash e Iranshahr lo sarà entro il marzo successivo. Il progetto per la costruzione della linea ferroviaria di 610 chilometri tra il capoluogo di provincia Zahedan e il porto di Chabahar sul golfo dell'Oman è stato lanciato nove anni fa, ma la sua realizzazione è cominciata solamente tre anni dopo. Il porto di Chabahar riveste un ruolo fondamentale per l'Iran in quanto migliore accesso della Repubblica islamica all'oceano Indiano nonché esente dalle sanzioni statunitensi. (Res)