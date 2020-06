Business news: Cina, Tencent investirà oltre 70 miliardi di dollari in cinque anni in nuove infrastrutture

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il colosso tecnologico cinese Tencent ha annunciato che nei prossimi cinque anni investirà 500 miliardi di yuan (circa 70,1 miliardi di dollari) per sviluppare nuove infrastrutture in tutto il paese. "I fondi saranno investiti principalmente in cloud computing, intelligenza artificiale, blockchain, supercomputer, calcolo quantistico e banche dati", ha dichiarato Tang Daosheng, vicepresidente esecutivo di Tencent. Per stimolare l'innovazione delle tecnologie industriali, la società rafforzerà anche lo sviluppo lo sviluppo di base dell'Internet industriale, del centro di innovazione e dei parchi industriali, ha affermato Tang. L'impresa con sede a Shenzhen sfrutterà pienamente le risorse dei principali esperti e collaborerà con le migliori università in patria e all'estero per stabilire piattaforme di ricerca, migliorando al contempo la ricerca industriale e la coltivazione dei talenti. Tang ha chiesto sforzi congiunti da parte di aziende online e tradizionali, dipartimenti governativi, istituti di ricerca, organizzazioni no profit e utenti per costruire una comunità digitale con l'obiettivo di spostare il settore industriale di Internet nella "corsia di sorpasso". (Cip)