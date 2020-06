Business news: fonti stampa, aziende statali cinesi interrompono acquisti di prodotti agricoli da Washington

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Cina ha ordinato alle grandi aziende statali di sospendere gli acquisti di alcuni prodotti agricoli dagli Stati Uniti, fra cui i semi di soia. Lo riferisce "Bloomberg" citando fonti anonime. Secondo quanto riferito, funzionari del governo cinese avrebbero detto alle principali aziende agricole statali, Cofco e Sinograin, di sospendere gli acquisti. Gli acquirenti cinesi avrebbero anche cancellato un numero non specificato di ordini di carne di maiale degli Stati Uniti, riferisce una delle fonti, mentre alle società private non sarebbe stato chiesto di arrestare le importazioni. Cofco e Sinograin sono i principali importatori cinesi di prodotti agricoli. Secondo "Bloomberg", venerdì le due compagnie stavano effettuando indagini sui prezzi per 20-30 carichi di semi di soia statunitensi, ma hanno bloccato gli acquisti dopo che il presidente Usa Donald Trump ha annunciato sanzioni nei confronti della Cina in seguito all'approvazione, da parte dell'Assemblea nazionale del popolo di Pechino, del controverso disegno di legge sulla sicurezza a Hong Kong. Le fonti spiegano che Pechino sta aspettando di vedere quali passi compierà Trump prima di decidere la sua prossima mossa. (Cip)