Business news: Macao, entrate gioco d'azzardo crollano del 93,2 per cento a maggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del gioco d'azzardo della Regione amministrativa speciale di Macao sono state pari a 221 milioni di dollari a maggio, in calo del 93,2 per cento rispetto all'anno precedente secondo i dati dell'Ufficio di ispezione e coordinamento dei giochi dell'ex colonia portoghese. A Macao e Hong Kong i casinò sono ancora deserti a causa delle restrizioni sui confini e sui visti dovute alla pandemia di Covid-19, con conseguenti perdite per oltre un milione di dollari al giorno per ciascuna delle regioni amministrative speciali. Gli analisti ritengono che i controlli verranno semplificati a partire da questo mese e che si possa assistere ad una ripresa durante l'estate. "Anche con l'allentamento delle restrizioni, ci sarà ancora un insieme di rischi", ha scritto il mese scorso l'analista Vitaly Umansky. Macao si trova ad affrontare un momento difficile in quanto gli esperti sanitari sono preoccupati per una seconda ondata di contagi da Covid-19, mentre le proteste stanno nuovamente esplodendo a Hong Kong e la ripresa dell'economia cinese è stata lenta con il deteriorarsi delle relazioni con gli Stati Uniti. (Cip)