Business news: Giappone, solo il 30 per cento delle aziende negli Usa prevedono ritorno a normalità

- Solo il 30 per cento delle aziende giapponesi che operano negli Stati Uniti prevedono che i loro dipendenti riprenderanno i ritmi di lavoro ordinari entro la fine del 2020, secondo un sondaggi pubblicato dall’agenzia di stampa giapponese Kyodo. Secondo il sondaggio, effettuato a partire dallo scorso 27 maggio dall’Organizzazione per il commercio estero del Giappone (Jetro), le aziende dei settori non manifatturieri intendono continuare a ricorrere al telelavoro in misura significativa, a prescindere dalla progressiva revoca delle misure di distanziamento adottate negli Stati Usa per fronteggiare la pandemia. Al sondaggio hanno preso parte 834 aziende giapponesi: il 15 per cento delle aziende non manifatturiere ha riferito che intende far lavorare i propri dipendenti da casa. Nella maggior parte dei casi la decisione è assunta dall’azienda, e non affidata ai singoli dipendenti. (Git)