Business news: cinese Tencent investe 6 miliardi nella ceca Bohemia Interactive

- Il colosso tecnologico cinese Tencent ha ottenuto la quota di maggioranza della compagnia ceca Bohemia Interactive, specializzata nello sviluppo di software e videogiochi. Lo rende noto l'agenzia di stampa "Ctk". L'acquisto è avvenuto a un costo di circa 6,2 miliardi di corone (228 milioni di euro). Questo è solo l'ultimo di una serie di investimenti compiuti da Tencent in Europa. Già a gennaio, per esempio, aveva acquistato la norvegese Funcom per circa 140 milioni di dollari. La pandemia di coronavirus ha costituito una grossa spinta per l'industria videoludica, le cui vendite nel primo trimestre del 2020 sono cresciute del 31 per cento. (Vap)