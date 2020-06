Business news: Cina-Russia, importati 1,58 miliardi di metri cubi di gas naturale negli ultimi sei mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La dogana di Heihe nella provincia nord-orientale cinese di Heilongjiang, ha supervisionato l'importazione di 1,58 miliardi di metri cubi di gas naturale attraverso il gasdotto Cina-Russia negli ultimi sei mesi. Lo riferisce la stampa cinese. Il gasdotto transfrontaliero ha una lunghezza di tremila chilometri in Russia e una di 5.111 chilometri in Cina. Il 2 dicembre 2019 è stata ufficialmente messa in funzione una sezione di 1.067 chilometri della parte settentrionale del gasdotto, segnando l'inizio di una nuova era nella cooperazione bilaterale Cina-Russia nel settore dell'energia. Entrando in Cina attraverso la città di confine di Heihe e attraversando nove province, comuni e regioni autonome, il gasdotto è stato anche collegato con le reti di distribuzione cinesi per consentire alla fornitura di gas naturale russo di raggiungere la Cina nord-orientale, la regione Pechino-Tientsin-Hebei e il Delta del Fiume Azzurro (Yangtze). Si prevede che il gasdotto fornirà alla Cina cinque miliardi di metri cubi di gas russo nel 2020 e la quantità dovrebbe aumentare a 38 miliardi di metri cubi all'anno dal 2024, in base a un contratto di 30 anni del valore di 400 miliardi di dollari firmato tra il China National Petroleum Corp (Cnpc) e il gigante del gas russo Gazprom nel maggio 2014. (Cip)