Business news: India-Usa, Amazon pronta ad acquistare 2 miliardi di dollari di azioni in Bharti Airtel

- Il gigante statunitense Amazon sta trattando l’acquisto per almeno due miliardi di dollari di un pacchetto azionario della compagnia indiana di telecomunicazioni Bharti Airtel. Lo riporta la stampa di Nuova Delhi, secondo cui i negoziati tra le due parti sono ancora in fase preliminare. Tuttavia, se dovesse essere raggiunta un’intesa, il colosso dell’e-commerce acquisterebbe almeno il 5 per cento delle azioni di Bharti Airtel. L’India costituisce uno dei più importanti mercati di Amazon, il cui fondatore e amministratore delegato Jeff Bezos ha annunciato lo scorso anno investimenti per oltre un miliardo di dollari nella digitalizzazione di piccole e medie imprese locali. Secondo le proiezioni degli istituti d’analisi, le transazioni di e-commerce in India dovrebbero toccare quota 150 miliardi di dollari nei prossimi due anni, in netta crescita rispetto agli 84 miliardi di dollari di quest’anno. (Inn)