Business news: Taiwan approva piano da 334 milioni di dollari per attirare imprese straniere a fare ricerca e sviluppo

- Il Consiglio dei ministri di Taiwan ha approvato un programma da oltre 334 milioni di dollari per attirare, attraverso sussidi per sette anni, aziende emergenti internazionali che operano in ambito tecnologico. Lo riferisce l'agenzia ufficiale di stampa taiwanese "Cna". Il piano, proposto dal ministero degli Affari economici, si concentrerà sull'attrazione di aziende tecnologiche straniere che collaborino con le industrie nazionali per accelerare la ricerca e lo sviluppo su tre tecnologie chiave: i semiconduttori, la prossima generazione di tecnologie della comunicazione e le industrie dell'intelligenza artificiale. L'approvazione del piano è stata annunciata in conferenza stampa dal viceministro dell'Economia Lin Chuan-neng. Secondo una nota rilasciata dal ministero, il progetto promuoverà la cooperazione per l'innovazione tra imprese taiwanesi e straniere e lo sviluppo di app da parte di aziende taiwanesi, con l'obiettivo di trasformare Taiwan in un centro di ricerca e sviluppo ad alta tecnologia. "Il ministero spera che in base al piano le imprese high-tech forniranno almeno il 50 per cento dei fondi necessari per condurre progetti di ricerca e sviluppo a Taiwan, con il governo a finanziare il resto. Il programma dovrebbe stimolare le industrie a investire almeno 1,3 miliardi di dollari all'anno in ricerca e sviluppo, creando 6.350 posti di lavoro", ha spiegato Lin. Il ministero stima che l'industria di ultima generazione dei semiconduttori genererà 46,8 miliardi di dollari in valore di produzione e 400 miliardi di dollari in applicazioni derivate entro il 2025, mentre il valore di produzione della prossima generazione dell'industria delle comunicazioni, che includerà la costruzione di reti 5G, si prevede che raggiungerà 19 miliardi di dollari entro il 2025. (Cip)