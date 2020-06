© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solidarietà ad Emanuele Fiano, "destinatario di un'immagine di Hitler, con la scritta 'nel forno'. Roma condanna questo gesto antisemita che offende tutti. Emanuele non ci conosciamo di persona ma sappi che non sei solo. Siamo tanti e al tuo fianco". Lo scrive, in un tweet, Virginia Raggi, sindaco di Roma. (Rer)