Gaeta: auto guidata da mamma con due bimbi sbanda e finisce in canale, al lavoro vigili fuoco

- Squadre dei vigili del fuoco al lavoro, questo pomeriggio, nel comune di Gaeta, località 25 ponti, per un veicolo ribaltato. Per cause ancora al vaglio degli investigatori, un veicolo, con a bordo una mamma e due minori, si è ribaltato adagiandosi sul letto di un piccolo canale privo di acqua. All'arrivo dei soccorsi la donna e due minori erano già fuori e presi in cura dai sanitari del 118. L'intervento dei vigili del fuoco è stato reso necessario in quanto il veicolo è alimentato a gas metano (Rer)