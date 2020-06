Roma: Laforgia (Leu), Lamorgese spieghi perchè si autorizzano piazze a fascisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ultras di destra che caricano giornalisti al Circo Massimo. Quello che è accaduto oggi é inaccettabile. Inaudito. La ministra dell’Interno Lamorgese ci dica in parlamento per quale ragione si continua ad autorizzare le piazze ai fascisti." Lo afferma in una nota il senatore di Liberi e uguali, Francesco Laforgia, commentando gli scontri avvenuti oggi nel corso della manifestazione di estrema destra al Circo Massimo. (Com)