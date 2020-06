Business news: Thailandia, Camera approva pacchetto economico da 58 miliardi di dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Camera dei rappresentanti della Thailandia ha provato un pacchetto economico da 58 miliardi di dollari per attutire l’impatto della pandemia del nuovo coronavirus. Lo riferisce il quotidiano “Bangkok Post”. Il pacchetto, che include tre progetti di legge, comprende un piano del governo per un prestito da 30 miliardi di dollari e misure della Banca centrale, del valore di 28 miliardi di dollari, in prestiti agevolati e sostegno alle obbligazioni societarie. Il pacchetto dovrà ora essere approvato dal Senato. (Fim)