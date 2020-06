Roma: Baldino (M5s), imbarazzante silenzio centrodestra su aggressioni a giornalisti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Preoccupa ed è imbarazzante il silenzio del centrodestra sulle violenze e gli insulti contro le forze dell'ordine e i giornalisti, oggi al Circo Massimo". È quanto afferma in una nota la capogruppo in commissione Affari costituzionali alla Camera del Movimento 5 Stelle, Vittoria Baldino, che aggiunge: "Possibile che Salvini, Meloni e gli altri compagni d'opposizione, spesso molto loquaci, non abbiano nulla da dire al riguardo? Sarebbe molto grave se non arrivasse una sola parola di condanna dei gravi episodi odierni". (Com)