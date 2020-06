Business news: Giappone, 70 per cento dirigenti aziendali pianifica modifiche a catene di fornitura

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- il 70 per cento delle aziende giapponesi che operano stabilimenti produttivi sul territorio nazionale apporteranno modifiche alle loro catene di fornitura a seguito della pandemia di coronavirus. E’ quanto emerge da un sondaggio del quotidiano economico “Nikkei”, da cui emergono gli sforzi del settore produttivo giapponese di adattarsi al brusco mutamento dello scenario globale. A mutare, oltre alle catene di fornitura, saranno anche pratiche consolidate, ad esempio tramite il ricorso sempre più massiccio al telelavoro, adottato come misura di emergenza necessaria a sostenere gli sforzi di distanziamento sociale, ma apparentemente destinato a permanere come elemento stabile dello scenario occupazionale giapponese. Il sondaggio, che ha interessato i presidenti e gli alti dirigenti di 132 grandi aziende giapponesi, è stato effettuato da “Nikkei” tra il 25 e il 28 maggio scorsi, dopo la revoca dello stato di emergenza sull’intero territorio giapponese. Il 72,1 per cento delle aziende che operano stabilimenti produttivi in Giappone ha citato la necessità di apportare modifiche alle catene di fornitura, perlopiù in risposta a una maggiore esigenza di flessibilità, ad esempio tramite la moltiplicazione dei fornitori. Il 90,9 per cento delle aziende consultate intende proseguire le pratiche di telelavoro presso i propri uffici. (Git)