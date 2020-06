Alitalia: Gelmini, governo renda noto piano per newco e coinvolga opposizioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La nuova Alitalia non decolla e i prossimi 15 giorni saranno decisivi per il futuro della nostra compagnia di bandiera: la newco non è ancora nata e fatica a prendere corpo. Così in una nota la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini. “In questo scenario da incubo il governo sembra come paralizzato: nessuna decisione, nessun piano B, solo il costante e continuo rinvio”, ha detto. Il decreto Rilancio, ha aggiunto, stanzia 3,35 miliardi per “l’ennesimo salvataggio di Alitalia: l'Unione europea non da ancora il via libera e Conte, Patuanelli e De Micheli non hanno la forza politica per alzare la voce”. “L'esecutivo spieghi come intende usare questi nuovi miliardi, renda pubblico il piano per la nuova Alitalia e coinvolga le opposizioni", ha concluso. (Com)