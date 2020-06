Coronavirus: positivi in calo a Milano (+59) e in città (+29)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In calo i nuovi positivi a Milano 23.365 (+59) di cui 9.919 (+29) in città, contro i 99 nel milanese e i 52 in città riportati nella giornata di ieri. A comunicarlo i dati diffusi dal quotidiano bollettino di Regione Lombardia. Scendono i nuovi casi anche a Bergamo (+12) contro i +73 di ieri e a Brescia 14.988 (+18) contro i +89 di ieri. In calo anche i dati nelle altre province lombarde: Como 3.921 (+9), Cremona 6.489 (+7), Lecco 2.766 (+1), Lodi 3.498 (+3), Mantova 3.388 (+6), Monza e Brianza 5.571 (+4), Pavia 5.404 (+11), Sondrio 1.481 (=), Varese 3.674 (+3). (Rem)