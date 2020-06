Pa: Dadone, mai nascosto i problemi ma lo Stato lavora a pieno regime

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non abbiamo mai nascosto i problemi e persino il presidente Conte si è scusato per i ritardi con i quali certe prestazioni sono state erogate nei mesi scorsi, ritardi legati a vizi antichi della burocrazia. Così su Facebook il ministro della Pubblica amministrazione, Fabiana Dadone. “Ma al tempo stesso non si può disconoscere il grande sforzo che la pubblica amministrazione sta facendo per proteggere gli italiani, a partire dai lavoratori e dalle imprese”, ha scritto. Se parliamo dell’Inps, ha continuato, i dati aggiornati all’altro ieri “sono chiari: a fronte di 8,4 milioni di beneficiari potenziali della Cassa integrazione in ogni sua tipologia, quasi 7,6 milioni sono stati già coperti direttamente dall’Istituto di previdenza o a conguaglio”. Anche la macchina dei bonus ad autonomi e professionisti, ha aggiunto, sta prendendo velocità. “Certo, ci sono ritardi e disfunzioni, ma gli apparati dello Stato stanno lavorando a pieno regime per far fronte alle straordinarie esigenze e necessità che il paese esprime”, ha concluso. (Rin)