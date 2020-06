Roma: Peciola, sciogliere subito formazioni neofasciste

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La caccia ai giornalisti "è una pagina orrenda di questa città. I fascisti liberi di agire a Roma sono una vergogna che continua nonostante le leggi sul divieto di riorganizzazione di partiti che si ispirano al Ventennio". Lo dichiara, in una nota, Gianluca Peciola di Liberare Roma. "Non è democrazia autorizzare manifestazioni come queste e come quelle folli dei vari Salvini e Meloni: è una responsabilità politica grave. Solidarietà agli aggrediti, un abbraccio enorme ai giornalisti e alle giornaliste che sono stati presi di mira. Spero che almeno la giornata di oggi sia utile a far capire al Governo che bisogna applicare la Costituzione e sciogliere le formazioni neofasciste. Subito", conclude.(Com)