Roma: Fassina (Leu), solidarietà a giornalisti e polizia

- Solidarietà ai giornalisti e alle forze dell’ordine "aggrediti dai gruppi neo-fascisti, capeggiati da delinquenti come i capi di Forza Nuova, arrivati oggi al Circo Massimo mascherati da tifosi di squadre di calcio". Lo dichiara, in una nota, Stefano Fassina deputato Leu e consigliere di Sinistra per Roma. "La loro violenza - aggiunge - evidenzia che nulla hanno a che vedere con la sana passione sportiva. Va assicurato alla giustizia chi ha promosso la manifestazione e si è reso responsabile di un pomeriggio drammatico a Roma. Organizzazioni come Forza Nuova vanno messe fuorilegge in coerenza con la nostra Costituzione, nata da Resistenza e ancorata all’antifascismo. La sofferenza economica e sociale così acuta nella fase in corso va affrontata con politiche adeguate di sostegno ai lavoratori e alle imprese. Non può essere cavalcata da chi vuole portare l’Italia ai periodi più bui della sua storia". (Com)