© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La mia solidarietà ad Emanuele Fiano, ancora una volta vittima di una intimidazione antisemita. Episodi come questo meritano una ferma e decisa condanna, da parte di tutti. Non possiamo far finta di niente". Lo scrive su Twitter Mariastella Gelmini, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati.(Rin)