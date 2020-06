Fase 3: stati generali, Orlando conferma frizioni con Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo il lancio degli stati generali dell’economia da parte del presidente del Consiglio Giuseppe Conte nel Partito democratico si sono manifestati malumori, a tal punto che l’appuntamento previsto per lunedì prossimo slitterà alla fine della settimana. Così il vice segretario della formazione, Andrea Orlando, che in un’intervista a Radio Popolare ha confermato le frizioni con il capo del governo e le riserve del partito sull’iniziativa. “Il Partito democratico è in frizione con un percorso che si ritiene debba essere precisato: siamo stati noi a sollecitare l’esigenza dell’avvio di un confronto con il paese su scelte fondamentali che riguardano il futuro, ma crediamo che questo momento debba essere preceduto da un momento istruttorio di coinvolgimento serio”, ha spiegato Orlando, aggiungendo che “ciò è stato fatto notare non come elemento di disappunto generico ma di preoccupazione rispetto a un passaggio che non ci possiamo permettere di sbagliare”. Il tema, ha spiegato, è “sapere esattamente il percorso di questi stati generali, non sappiamo quale sia la scelta di Conte: ci sembra di capire che voglia costruire un percorso che inizia giovedì e che si sviluppa nelle prossime settimane; sarebbe già una risposta alle domande che abbiamo posto”. Durante l’intervista Orlando ha specificato che “non stiamo dicendo che Conte stia giocando da solo: il nostro non è un giudizio sulla sua condotta generale ma su un passaggio specifico che riteniamo vada gestito in maniera diversa”.(Rin)