Ue: Meloni (Fd'I), Germania introduce dazi occulti contro made in Italy e governo tace

- "La Germania introduce dei dazi occulti contro il Made in Italy, nel totale silenzio del governo Pd-M5s". E' quanto denuncia in un messaggio su Facebook la leader di Fratelli d'Italia, Giorgia Meloni, secondo cui "in violazione di ogni norma europea sul mercato unico, la Germania ha stabilito che il marchio Ce non è sufficiente per ammettere la libera circolazione delle merci comunitarie sul proprio territorio e ha introdotto unilateralmente ulteriori standard". Ultimo caso, ricorda, "i limiti di emissione di formaldeide nei pannelli in truciolato e fibra di legno. Un dettaglio? No. Guarda caso questa norma penalizza enormemente la filiera del mobile italiano. Il governo Conte rimarrà in silenzio anche su questo, per non indispettire la signora Merkel".(Com)