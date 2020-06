Fase 3: Deliverance Milano, chiediamo un tavolo con Trenord per risolvere problema divieto trasporto bici

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Chiediamo al Prefetto di Milano, a Regione Lombardia e al Comune di Milano di convocare immediatamente e con urgenza un tavolo con Trenord per giungere al più presto ad una risoluzione del problema". A scriverlo in una lunga nota su Facebook è Deliverance Milano, un collettivo politico di precari e fattorini attivi nel delivery food, in seguito alla notizia del divieto del trasporto di bici che non siano pieghevoli diramato da Trenord. "Con questo provvedimento si vanno a colpire alcune delle categorie di lavoratori dei servizi essenziali (o presunti tali come il delivery) che mai si sono fermati in questi mesi di pandemia, nonostante l'assenza di protezioni sanitarie adeguate, come noi rider che abbiamo continuato a consegnare a domicilio comfort food o beni di prima necessità (come spese e medicine) a nostro rischio e pericolo - proseguono su Facebook i riders - ed ora ci vediamo ripagati in questa maniera, ritrovandoci nell'incresciosa situazione di non poter raggiungere o lasciare la città per tornare a casa oppure di doverci esporre al rischio di subire furto, abbandonando il mezzo in stazione o in strada, legato ma incustodito". Come Deliverance Milano "in tempi non sospetti avevamo presentato tempo fa un pacchetto di proposte che andava dall'aumento delle carrozze con deposito bici, l'incremento delle corse nelle fasce ritenute "calde" di partenza e di rientro, all'assegnazione di spazi pubblici o convenzionati adibiti al deposito dei mezzi (a spese delle piattaforme). Pretendiamo risposte, sia dalle istituzioni che da Trenord e soprattutto da Assodelivery che è la principale responsabile di questa situazione, in quanto dovrebbe essere lei a mettere a disposizione dei rider mezzi di trasporto e un deposito sorvegliato in cui sanificare quotidianamente i cassoni e aggiustare le bici ma non lo fa perché preferisce scaricare le spese su noi fattorini da bravo caporale." concludono nel messaggio i riders. (Com)