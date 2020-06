Migranti: Pagano (Lega), le passerelle sono inutili, ora servono soluzioni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Lampedusa servono soluzioni, non passerelle: la discarica di barconi in fiamme mortifica la Sicilia intera ferendo in particolar modo la comunità lampedusana esausta dal clima di grave incertezza in cui versa. Così in una nota il vice capogruppo della Lega alla Camera, Alessandro Pagano. “Se è vero che lo Stato c'è, come sostengono illustri esponenti del governo giunti nell'isola per le consuete foto opportunity, vogliamo vedere anche i fatti: a partire da una profonda revisione delle scellerate politiche migratorie che hanno spalancato le porte ai clandestini e alla criminalità che sfrutta la tratta degli esseri umani”, ha detto. Finché l'esecutivo continuerà a tenere i porti aperti a chicchessia, ha concluso, le sue saranno solo chiacchiere. (Com)