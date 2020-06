Italia-Slovenia: Di Maio, riapertura delle frontiere europee verso l'Italia si concretizza sempre di più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La riapertura delle frontiere verso l'Italia dal prossimo 15 giugno si sta concretizzando sempre di più. Lo ha detto il ministro degli Affari esteri Luigi di Maio, al termine del colloquio avuto con l'omologo sloveno Anze Logar, dal quale ha ricevuto "stima e apprezzamento per come gli italiani hanno affrontato questa pandemia". In un messaggio pubblicato sulla sua pagina Facebook, Di Maio ha affermato: "Io posso dirvi che non mi fermo, non ho intenzione di mollare un attimo perché per un importate comparto del nostro Paese, che nella stagione estiva lavora e muove una buona fetta dell’economia interna, il turismo e i turisti stranieri sono essenziali. E parliamo di cittadini che hanno aperto la propria attività facendo sacrifici. Italiani che hanno speso le proprie energie, in alcuni casi gli sforzi di tutta una vita, per costruirsi un futuro e hanno investito soldi anche creando posti di lavoro. Quel futuro abbiamo il dovere di preservarlo.Queste persone vanno tutelate. Il nostro popolo, che non molla, non si è fatto abbattere da questa emergenza. Adesso però tocca alla politica lavorare con impegno per far ripartire il Paese". E ha concluso, "Viva l’Italia". (Res)