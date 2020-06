Roma: Mauri (Pd), episodio gravissimo, eversivo e premeditato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Sono gravissimi gli episodi di violenza e le aggressioni che si sono registrate oggi contro giornalisti e forze dell’ordine nel corso della manifestazione al Circo Massimo". E' quanto afferma in una nota il vice ministro dell’Interno ed esponente del Partito democratico, Matteo Mauri, commentando gli scontri avvenuti oggi a Roma nel corso della manifestazione di estrema destra al Circo Massimo. "La libertà di manifestare è sacrosanta - ha sottolineato - ma viene tradita ogni volta che accadono episodi come questi. Ciò che è accaduto oggi è stato chiaramente premeditato per conquistare visibilità. Ed è la dimostrazione della natura violenta ed eversiva di queste formazioni. Che nulla hanno a che fare con i bisogni dei cittadini ma che agiscono solo per propagandare idee sovversive e antidemocratiche. Massima solidarietà agli operatori dell’informazione e alle forze di Polizia coinvolti”, ha concluso.(Com)