Libia: viceministro degli Esteri russo, Mosca sostiene l'iniziativa egiziana per la pace nel paese africano

- Il viceministro degli Esteri russo Mikhail Bogdanov ha accolto con favore l'iniziativa egiziana per la pace in Libia come base per un processo politico "serio". Lo riferisce l'agenzia stampa russa "Sputnik". A quest'ultima, Bogdanov ha dichiarato che la Russia "si aspettava questa iniziativa. Sapevamo che era in cantiere. Avendo studito la proposta del presidente egiziano, sosteniamo ogni iniziativa che miri a poore fine alla ostilità in Libia quanto prima". Bogdanov si è detto speranzoso che le parti del conflitto libico rispettino il cessate il fuoco sancito dall'accordo.Il presidente egiziano Abdelfattah Al Sisi nel corso di una conferenza stampa tenutasi oggi presso il palazzo presidenziale del Cairo alla presenza di vari diplomatici tra cui l'ambasciatore d'Italia in Egitto, Giampaolo Cantini, ha dichiarato di avere "invitato entrambi - Haftar e Saleh - al Cairo per cercare una soluzione alla crisi libica. Dopo due giorni di incontri, si sono accordati per lanciare la dichiarazione del Cairo, la quale include un'iniziativa intra-libica nel quadro delle risoluzioni delle Nazioni Unite in merito e delle conferenze di Parigi, Roma e Berlino. L'iniziativa lancia un appello per il rispetto di tutti gli sforzi internazionali e onusiani precedenti attraverso un cessate il fuoco in vigore dalle sei dell'8 giugno".(Res)