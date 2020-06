Difesa: missioni internazionali, un’unità navale e tre aerei italiani nell’operazione Irini

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nell’operazione Eunavfor Med Irini l’Italia impiegherà un’unità navale e tre mezzi aerei, oltre 517 militari. È quanto emerge dai documenti relativi alle missioni militari all'estero che “Agenzia Nova” ha avuto modo di esaminare. L'esame dei documenti dovrebbe iniziare parallelamente nelle due Camere del Parlamento a metà giugno. Il fabbisogno finanziario per la durata programmata della missione Irini, attualmente in scadenza fissata al 31 marzo 2021, sarà di 21 milioni di euro, di cui 5 milioni per obbligazioni esigibili nel 2021. Come già emerso in precedenza il comando operativo dell’operazione avrà sede a Roma. Compito principale della missione sarà l’attuazione dell’embargo sulle armi imposto dall’Onu nei confronti della Libia con mezzi aerei, satellitari e marittimi. Inoltre, stando a quanto si legge nei documenti, l’operazione potrà contribuire alle misure Onu per contrastare l’export di petrolio in Libia; ad assistere lo sviluppo delle capacità e la formazione della Guardia costiera e Marina libiche per i compiti di contrasto in mare; a smantellare le attività delle reti di traffico di esseri umani. In linea con il mandato di incremento delle capacità di raccolta informativa in merito alle attività della Guardia costiera libica, al traffico di petrolio e di esseri umani, in sinergia con la componente navale, si legge nei documenti, è previsto l’impiego di velivoli a pilotaggio remoto impiegati per attività di intelligence, sorveglianza e ricognizione (Isr), pattugliatori modello P-72A, oltre a varie capacità satellitari tramite il Centro satellitare dell'Unione europea (Eu Satcen) con sede a Madrid. Il controllo politico e la direzione strategica di Irini sono esercitati dal Comitato politico e di sicurezza (Cps) sotto la responsabilità del Consiglio e dell’Alto rappresentante dell’Ue per la politica estera e di sicurezza, Josep Borrell. (Res)