Fase 3: a Milano protesta di sindacati e centri sociali contro politiche governo

- È in corso in centro a Milano in via Larga, a pochi metri dalla sede di Assolombarda, una mobilitazione con circa 750 manifestanti dei Cobas, il Partito Comunista, il Partito dei Carc, la Camera del Non Lavoro e le brigate di solidarietà. Il presidio è stato convocato per protestare contro le politiche del governo per far fronte all'emergenza coronavirus. "Non la vostra crisi non la paghiamo", è lo slogan scelto per una contestazione "capace - affermano le sigle del sindacato di base - di coniugare proposte alternative, sociali ed ecologiche e la rabbia e le difficoltà accumulate in questi mesi in forme di organizzazione e che raccolga le realtà conflittuali e sociali a cominciare dalle brigate di solidarietà attive in questi mesi nel sostegno ai proletari colpiti dagli effetti della crisi, le realtà politiche e sociali". La situazione, monitorata dagli agenti della Digos è al momento tranquilla. L'accesso a via Pantano, dove si trova il palazzo dell'associazione territoriale degli industriali lombardi, è stato transennato e presidiato da due camionette del reparto mobile della Questura.(Rem)