Fase 3: Viminale, 5 giugno controllate 68.528 persone e 21.067 attività commerciali

- Proseguono le verifiche delle forze di polizia durante la Fase 3, per assicurare il rispetto delle misure di contenimento della diffusione del Covid-19. Stando ad una nota del Viminale, nella giornata del 5 giugno sono state controllate 68.528 persone, 157 delle quali sono state sanzionate e tre denunciate per essersi allontanate dalla propria dimora nonostante si trovassero in quarantena. Le attività e gli esercizi commerciali sottoposti a controlli sono state 21.067: di questi, 24 sono stati sanzionati e quattro chiusi. (Com)