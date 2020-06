Decreto Scuola: Gelmini, istruzione è cruciale per il futuro dei giovani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La scuola non può essere un ammortizzatore sociale per la creazione di posti fissi a prescindere dal merito: l'istruzione è un elemento cruciale per il futuro delle nuove generazioni. Così in una nota la capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, Mariastella Gelmini. “Risolvere il perdurante precariato con concorsi che non valorizzano il merito e la preparazione di chi concorre, significa fare l'esatto contrario di ciò che serve: con il nuovo decreto appena approvato si prevede una sola prova scritta a risposta aperta e ciò si tradurrà semplicemente nella stabilizzazione di insegnanti precari”, ha detto, sottolineando che la formazione dei docenti dovrebbe invece essere ancorata ad una rigida programmazione, secondo gli effettivi fabbisogni degli organici. “Solo così si potrà evitare l'insorgere di nuove sacche di precariato, facile preda delle pulsioni stataliste dell'esecutivo giallo-rosso", ha concluso. (Com)