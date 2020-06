Francia: violenze di polizia, in corso manifestazione davanti all'ambasciata Usa di Parigi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

E' in corso davanti all'ambasciata statunitense di Parigi una manifestazione contro le violenze di polizia, nel quadro della protesta che prosegue ormai da dodici giorni a livello internazionale sul caso dell'afroamericano George Floyd. Come appare nei video pubblicati sul media francese "Brut", una folla numerosa scandisce "Giustizia!" con cartelli contro il razzismo. Secondo i media locali, almeno 200 persone sarebbero riunite davanti alla rappresentanza diplomatica. In Francia, il caso di George Floyd ha risollevato quello di Adama Traoré, il ragazzo di 24 anni deceduto nel 2016 nella stazione di polizia di Persan, alla periferia settentrionale di Parigi, in seguito ad un fermo. Nella serata di mercoledì 2 giugno, a Parigi si sono riunite 20mila persone per manifestare contro le violenze della polizia negli Stati Uniti. Tra i partecipanti, anche Assa Traoré, sorella di Adama. Il raduno, che non era stato autorizzato dalle autorità, è terminato con degli scontri tra alcuni manifestanti e le forze dell'ordine, con biciclette, monopattini, fermate dell'autobus andate in fiamme. "La violenza non ha il suo posto in democrazia", ha scritto in quell'occasione su Twitter il ministro dell'Interno, Christophe Castaner. (Frp)