Roma: Maiorino (M5s), al Circo Massimo violenza squadrista assurda

- Lanci di petardi e di bottiglie, saluti romani e inni al duce: le scene cui abbiamo dovuto assistere oggi al Circo Massimo sono assolutamente inaccettabili, e ricordano purtroppo momenti di altre epoche di questo paese, decisamente infelici. Così in una nota la vice capogruppo del Movimento 5 Stelle al Senato, Alessandro Maiorino. “Quella di oggi non si può chiamare manifestazione: è stato un raduno squadrista di uomini frustrati e rabbiosi che hanno sfogato la loro violenza contro le forze dell'ordine e i giornalisti, che non ha nulla a che vedere con la libertà di espressione”, ha scritto. Condanniamo fermamente questi episodi pessimi, ha aggiunto, ed esprimiamo totale solidarietà a chi si è trovato a dover svolgere il proprio lavoro in un contesto tanto assurdo, rischiando la propria incolumità. (Com)