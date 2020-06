Decreto Scuola: Di Meglio (Gilda), irrisolto il dramma del precariato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il decreto approvato in via definitiva alla Camera non servirà a diminuire il numero dilagante dei precari, che si avvia a raggiungere quota 200 mila, né ad avviare e a snellire le procedure concorsuali, i cui tempi di svolgimento si annunciano biblici come sempre. Così Rino Di Meglio, coordinatore nazionale della Gilda degli insegnanti, commenta il provvedimento che questa mattina è stato convertito in legge con il voto finale di Montecitorio. "La situazione del precariato è drammaticamente più grave di quanto appaia: da un'elaborazione effettuata dal nostro dipartimento Precari sui dati forniti ai sindacati dal ministero dell'Istruzione per il confronto sui nuovi concorsi si desume che, sulla base della distribuzione geografica e professionale delle attuali graduatorie, su più di 60 mila posti vacanti e disponibili per l'immissione in ruolo della scuola secondaria, solo 14.500 sono le nomine effettivamente realizzabili”, ha detto, spiegando che le altre sono impraticabili per mancanza di graduatoria o di posti per quelle classi di concorso dove ci sono ancora candidati. “Ed è difficile credere che questi posti saranno assegnati con la cosiddetta chiamata veloce che presupporrebbe un esodo massiccio di docenti da una regione a un'altra: uno scenario che non sembra plausibile anche in virtù del vincolo quinquennale", ha aggiunto. "Quanto, poi, ai poteri commissariali conferiti ai sindaci in materia di edilizia scolastica, temiamo che non saranno affatto risolutivi perché senza le necessarie risorse economiche i cantieri da autorizzare saranno ben pochi", ha concluso. (Rin)