Turchia: Fratoianni, arresto di tre parlamentari è nuovo attacco a garanzie democratiche

- In Turchia assistiamo ad un nuovo atto di repressione autoritaria e attacco alle garanzie democratiche: la revoca dell'immunità e l'arresto di Leyla Guven, Musa Farisogullari ed Enis Berberoglu, esponenti dei partiti di opposizione Hdp e Chp, è grave e inaccettabile. Così in una nota il portavoce nazionale di Sinistra italiana, Nicola Fratoianni. “Le accuse di terrorismo e spionaggio a loro rivolte altro non sono che la manifestazione dell’insofferenza di Erdogan per qualsiasi forma di dissenso, e sono pate di una ormai troppo lunga e insopportabile scia di epurazioni e arresti di funzionari, magistrati, giornalisti, accademici e sindaci”, ha detto Fratoianni. A partire dall’Europa, ha aggiunto, la comunità internazionale ha il dovere di reagire con forza e urgenza. “Non possiamo fare finta di non vedere quanto sta accadendo in un paese che gioca un pericoloso ruolo egemonico nel Mediterraneo, dalla Siria alla Libia”, ha concluso il parlamentare italiano. (Rin)