Regno Unito: governo valuta modifiche a legge su attività commerciali domenicali

- Il governo britannico sta preparando una legge che consentirà l’apertura dei supermercati per più di sei ora la domenica e che consentirà, inoltre, a pub e ristoranti di servire cibi e bevande negli spazi esterni. È quanto riferisce il quotidiano “The Times”, secondo cui la normativa rientra fra i piani dell’esecutivo per fronteggiare la crisi economica provocata dall’emergenza del Covid-19. Secondo quanto riporta la testata britannica, il premier Boris Johnson e Dominic Cummings, il suo principale consigliere, sarebbero a favore di questa misura. Anche il cancelliere dello scacchiere Rishi Sunak e il ministro per lo sviluppo internazionale Alok Sharma avrebbero espresso il loro appoggio alla legge, che invece non convincerebbe Mark Spencer, capogruppo alla Camera dei rappresentanti e segretario parlamentare del Tesoro. Spencer, infatti, sembrerebbe temere l’ala più tradizionalista del partito e, ovviamente, l’opposizione laburista al momento del voto. Spencer, infatti, ricorda il tentativo di David Cameron che, quando ricopriva l’incarico di primo ministro, ha tentato di abolire le leggi che regolano le attività commerciali domenicali nel 2016. In quell’occasione l’allora premier ha subito una delle sue più dure sconfitte in parlamento, registrando anche “la ribellione” interna di 27 parlamentari conservatori. (Rel)