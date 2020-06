Libia: Urso (Fd'I), governo riferisca subito in Parlamento e al Copasir

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La "nuova" Libia che emerge dallo scontro in atto sarà di fatto divisa in due sfere di influenza: la Tripolitana sotto il tallone del presidente turco Recep Tayyip Erdogan e la Cirenaica protetta dal presidente russo Vladimir Putin. Italia fuori gioco? Il premier Conte riferisca in Parlamento. È quanto ha scritto su Facebook il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso, vicepresidente del Copasir, secondo cui "questa è la peggiore sconfitta della storia della Repubblica italiana". "Credo che il governo abbia il dovere di riferire in Parlamento, in aula e nel Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Sono in gioco i nostri interessi nazionali nella Regione che è sempre stata considerata come di prioritario interesse strategico per l'Italia, sia sotto il fronte della sicurezza sia sotto quello dell'approvvigionamento energetico", conclude il senatore Urso. (Rin)