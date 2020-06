Coronavirus: in Lombardia diminuiscono i positivi (142), ma salgono i decessi (27)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In calo i nuovi casi positivi in Lombardia (142) che corrispondono all'1.04% in rapporto ai 13.696 tamponi effettuati. A comunicarlo i dati diffusi dal quotidiano bollettino di Regione Lombardia. Ieri i casi positivi erano 402. Il totale dei positivi riscontrati in Lombardia dall'inizio della pandemia arriva a 90.070. Diminuiscono anche i ricoverati in terapia intensiva (-10) che fanno arrivare il totale a 110, mentre quelli non in terapia intensiva sono 2840 (-120). I decessi invece aumentano: dai 21 di ieri si passa ai 27 di oggi, che portano il numero totale a 16.249. I guariti/dimessi di oggi sono 469. (Rem)