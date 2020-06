Francia: Macron ricorda sbarco in Normandia, non dimenticheremo mai i nostri eroi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente della Repubblica francese, Emmanuel Macron, ha rivolto un pensiero in occasione dell’anniversario del 6 giugno 1944, data dello sbarco in Normandia, uno degli eventi fondamentali per la conclusione della Seconda guerra mondiale. “Penso a coloro che, a migliaia di miglia da casa, hanno combattuto per liberare la Francia insieme ai nostri combattenti della resistenza. Uniti nel nome della libertà. Non dimenticheremo mai i nostri eroi”, ha scritto Macron in un tweet. (Frp)