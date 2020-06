© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La politica sia unita contro l’odio. Così in un tweet il segretario del Partito democratico, Nicola Zingaretti, esprimendo la sua solidarietà nei confronti del deputato Emanuele Fiano per le minacce antisemite ricevute da quest’ultimo. “Caro Emanuele non sei solo e chi tenta di colpirti deve sapere che un’intera comunità è e sarà sempre al tuo fianco”, ha scritto. (Rin)