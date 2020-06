Coronavirus: Mascherine tricolori, sesto sabato di protesta contro il governo Conte (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Noi chiediamo una sanatoria per tutte le multe elevate durante l’emergenza sanitaria - hanno aggiunto gli attivisti - lo stop alle tasse per le imprese per tutto il 2020, soldi a fondo perduto erogati direttamente dallo Stato senza passare per le banche, liquidità immediata per le famiglie e le fasce più deboli della popolazione, un piano di intervento straordinario per salvare il settore del turismo che rischia letteralmente di scomparire, aiuti massicci e regole meno stringenti per bar, ristoranti, palestre e tutte quelle attività che rischiano di chiudere prima ancora di riaprire, un piano per far ripartire veramente la scuola e garantire una formazione, non la supercazzola delle lezioni a distanza e i banchi con i divisori in plexiglass. E pretendiamo che lo stato d’emergenza non venga prolungato per altri sei mesi. Non saremo più disposti ad accettare limitazioni della nostra libertà e la sospensione dei nostri diritti fondamentali”. (Ren)