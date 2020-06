India-Pakistan: agenzia di intelligence indiana arresta presunto finanziatore rete di spionaggio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'agenzia investigativa nazionale dell'India (Nia) ha arrestato Abdul Rehman Sheikh da Mumbai, per il suo presunto coinvolgimento in uno scandalo di spionaggio del 2019, noto come caso di spionaggio Visakhapatanam, in cui il personale della Marina militare indiana è stato corrotto da cittadini pakistani per fornire informazioni cruciali. Lo riferisce il quotidiano indiano "Telangana Today". Secondo un funzionario dell'agenzia investigativa, Sheikh è stato coinvolto in operazione di finanziamento del terrorismo, ed in questo contesto la moglie Shaista Qaiser era già stata arrestata in precedenza. Secondo il funzionario, un totale di 15 persone sono state arrestate in India in relazione al caso, di cui 11 ufficiali della Marina. Durante le ricerche in casa di Sheikh sono stati sequestrati numerosi dispositivi digitali e documenti considerati incriminanti, mentre sono in corso ulteriori indagini. In base all'esito di queste ricerche gli inquirenti della Nia sono persuasi che l'agenzia di intelligence pakistana avrebbe usato Facebook e siti di appuntamenti online per corrompere ufficiali navali meno esperti, mentre tangenti venivano offerte agli ufficiali di rango più alto per divulgare informazioni cruciali e sensibili relative ai movimenti delle navi e dei sottomarini indiani. La cellula di spionaggio è stata scoperta a novembre scorso. (Inn)