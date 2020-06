Turismo: Joussen (Tui), venduti 35 per cento dei pacchetti per la stagione estiva 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante le pesanti conseguenze economiche e sociali legate alla pandemia del coronavirus e il lungo periodo di incertezza, Tourism Union International (Tui) ha venduto il 35 per cento del totale dei pacchetti previsti per la stagione estiva del 2020. Lo ha affermato in un'intervista al quotidiano "El Mundo", Friedrich Joussen, amministratore delegato di Tui, azienda tedesca leader del settore turistico che commercializza viaggi personalizzati in Europa, Medio Oriente, America, Africa, e nell’area Asia-Pacífico con una rete di 1.600 agenzie di viaggi, cinque linee aeree e oltre 400 hotel sparsi nel mondo. Il 2020, ha spiegato l'Ad, sarà un anno particolarmente duro per il settore turistico, soprattutto per le destinazioni a lunga distanza, ma non è ancora possibile prevedere quali saranno le tendenze nel breve periodo in quanto la stagione estiva quest'anno è iniziata molto tardi. Joussen, tuttavia, prevede un "completa ripresa" del settore a livello mondiale nel 2022, se per quella data ci sarà un vaccino contro il coronavirus. I corridoi turistici sono soluzioni temporanee per periodi di crisi "ma non possono essere una risposta a medio e lungo termine", ha aggiunto l'Ad di Tui, rimarcando l’importanza di rispettare scrupolosamente il distanziamento sociale, le mascherine e le regole igieniche.(Spm)