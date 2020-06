Sardegna: Giunta regionale approva riorganizzazione rete ospedaliera durante l’emergenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Giunta regionale della Sardegna ha approvato in via preliminare il piano di riorganizzazione della rete ospedaliera in emergenza Covid-19, così come previsto dal decreto legge licenziato dal governo lo scorso 19 maggio. Stando alla nota diramata dalla Regione, nel provvedimento varato dall’esecutivo regionale su proposta dell’assessore alla Sanità Mario Nieddu è indicato il potenziamento delle attività assistenziali attraverso l'incremento del numero di posti letto di terapia intensiva, che passano da 135 a 236 in totale in tutta l’isola, e sub-intensiva. "L’obiettivo è rendere ancora più efficiente la nostra capacità di risposta all'emergenza, rendendo strutturali quelle soluzioni di assistenza ad alta intensità di cure che ovunque si sono rese necessarie durante le fasi più critiche della pandemia”, ha spiegato l’assessore. Stando alla nota, per l’incremento dei posti letto il piano individua diverse strutture su tutto il territorio, e in via prioritaria i presidi ospedalieri dell'isola già predisposti durante l’emergenza (Santissima Trinità di Cagliari, San Francesco di Nuoro e cliniche San Pietro dell'Aou di Sassari), integrandoli con gli ospedali San Martino di Oristano e Santa Barbara di Iglesias. "In caso di emergenza la struttura consentirebbe la gestione dei pazienti affetti da coronavirus mantenendo libero il vicino Cto e potrebbe, se necessario, fornire supporto al Santissima Trinitià", ha spiegato l'esponente della Giunta Solinas in riferimento al caso specifico del Santa Barbara. (segue) (Com)