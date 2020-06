Mobilità: Morelli (Lega), la sinistra sostiene le pedonalizzazioni a Milano da Courmayeur

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alessandro Morelli, capogruppo della Lega a Palazzo Marino, dichiara in una nota: "La pedonalizzazione di via Ascanio Sforza sarebbe un ulteriore danno causato alle periferie. L'idea di Granelli e Sala di chiudere al traffico una piccola ma fondamentale arteria in uscita dalla Circonvallazione interna colpisce prima tra tutti i quartieri Baia del Re, Missaglia, Gratosoglio, Basmetto, Cartiera Binda e Torretta. L'ennesima dimostrazione che la sinistra al caviale vuole creare ancora maggiore distanza tra il centro e le periferie. Benissimo la raccolta firma virtuale che permette anche ai radical chic di sottoscrivere la richiesta citofonata da Granelli e Sala comodamente da Courmayeur. Milano è vittima della follia che sta già colpendo in molte zone della città e ora anche i quartieri a Sud di Milano pagano le conseguenze di scelte talebane nei confronti di una mobilità che non è dolce, ma è lenta esattamente l'opposto rispetto a alle necessità di una città che deve riprendere a 1000 all'ora". (Com)