Ex Ilva: Fornaro (Leu), piano industriale di Arcelor Mittal è irricevibile

- Il piano industriale presentato da Arcelor Mittal è irricevibile, perché gli impegni sul mantenimento dei livelli occupazionali, presi dalla proprietà, vanno rispettati. Così in una nota il capogruppo di Liberi e uguali alla Camera dei deputati, Federico Fornaro. “Non è accettabile che a pagare il conto della lunga crisi dell'ex Ilva siano i lavoratori con migliaia di esuberi: se sarà necessario lo Stato intervenga direttamente nella siderurgia, settore strategico per il futuro industriale italiano”, ha detto, esortando il ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, a convocare subito i sindacati e l’azienda. (Com)