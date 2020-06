Milano: De Corato, presenterò esposto in procura contro Carc e centri sociali per messaggi di odio contro Fontana

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla sicurezza, polizia locale ed immigrazione, Riccardo De Corato, commenta in una nota il nuovo murale comparso nella notte, in via Chiesa Rossa, sotto al cavalcavia Schiavoni, con la scritta "Fontana assassino, Sala zerbino": "Ad inizio settimana prossima presenterò un esposto-denuncia alla Procura della Repubblica sulle minacce ricevute che il Presidente Fontana ha ricevuto dal Carc nella manifestazione sotto la Regione dei giorni scorsi, quelle lanciate il 2 Giugno in Piazza Duomo, a margine della manifestazione del centro-destra e quelle di oggi. Infatti Attilio Fontana continua ad essere vittima di minacce intollerabili caratteristiche del clima di odio che qualcuno sta sapientemente alimentando in queste settimane, nonostante l'emergenza sanitaria Covid 19. In questo caso, il sindaco Sala è soltanto un comprimario, offeso in modo bonario dai suoi stessi supporter dei centri sociali contro i quali non prende mai posizione, permettendo di manifestare senza regole anche in pieno lockdown provocando anche tumulti e scontri contro la polizia. Questo pomeriggio ci sarà un'altra manifestazione degli antagonisti contro la Regione, contro il Governo, contro l'Inps, contro Confindustria e altre sono in programma nei prossimi giorni. Perché Sala non dice nulla? Il Presidente Fontana sta subendo una vera e propria campagna d'odio sulla quale sta indagando la Procura. Anche le scritte apparse questa notte sembrano riconducibili, secondo le prime indagini dell'Antiterrorismo, agli ambienti dei centri sociali. È venuto il momento di dire basta". (Com)