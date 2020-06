Decreto Rilancio: Agenzia entrate, da oggi utilizzabile credito d’imposta per immobili ad uso non abitativo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A partire da oggi è possibile utilizzare il credito d’imposta del 60 per cento del canone mensile per la locazione, il leasing o la concessione di immobili ad uso non abitativo destinati allo svolgimento di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole. Lo rende noto l’Agenzia delle entrate con la risoluzione 32/E, che istituendo il codice tributo “6920” consente alle imprese la compensazione con modello F24, utilizzando i servizi telematici dell’Agenzia. Stando alla nota, è poi disponibile la circolare n. 14 firmata dal direttore dell’Agenzia, Ernesto Maria Ruffini, che fornisce i primi chiarimenti sull’utilizzo della misura agevolativa prevista dall’articolo 28 del decreto Rilancio. Dai requisiti per accedere sino alle modalità di fruizione del credito, il documento di prassi si sofferma anche sui beneficiari includendo anche i forfetari e gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti, che svolgono attività istituzionale di interesse generale. (segue) (Com)