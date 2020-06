Decreto Rilancio: Agenzia entrate, da oggi utilizzabile credito d’imposta per immobili ad uso non abitativo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il credito d’imposta, pari al 60 per cento del canone locazione degli immobili ad uso non abitativo e al 30 per cento del canone nei casi contratti di affitto d’azienda, è rivolto a chi svolge attività d’impresa, arte o professione, con ricavi o compensi non superiori a cinque milioni di euro nel periodo di imposta precedente a quello in corso alla data di entrata in vigore del decreto Rilancio. L’importo da prendere a riferimento è quello versato nel periodo d’imposta 2020 per ciascuno dei mesi di marzo, aprile e maggio, ed è comunque necessario che il canone sia stato corrisposto: in caso contrario la possibilità di utilizzare il credito d’imposta resta sospesa fino al momento del versamento. Stando alla nota, è riconosciuto anche alle strutture alberghiere e agrituristiche a prescindere dal volume di ricavi e compensi registrato nel periodo d'imposta precedente. Vi rientrano poi gli enti non commerciali, compresi gli enti del terzo settore e gli enti religiosi civilmente riconosciuti. Si ritengono inclusi, infine, i forfetari e le imprese agricole e coloro che svolgono un’attività alberghiera o agrituristica stagionale. (segue) (Com)